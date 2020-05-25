شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فراج تشكر كل من دعمها ضد كورونا.. وتؤكد: القوات المسلحة دائما الملجأ فى الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، المُتعافية من إصابتها بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) الشكر إلى كل من اهتم بالسؤال عنها ومتابعة حالتها الصحية خلال فترة العزل التى قضتها بمستشفى العزل بقصر العينى الفرنساوى، ومنهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس وزملائها من النواب، وأخصت بالذكر رجال القوات المُسلحة، قائلة: "أما الأصدقاء الأعزاء من القوات المسلحة فأنتم دائما الملجأ فى الشدة، كل الشكر والتقدير لسيادتكم".

وقالت النائبة فى تدوينة لها على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تجربة مرضية شديدة وقاسية مررت بها غمرنى فيها الشعب المصرى الكريم بفيض حب وود جارف ودعوات لا تنقطع ولقد من الله على بالشفاء بفضله وأحسانه وبدعواتكم لى فى هذا الشهر الكريم اخواتى واخوانى الكرام.

وأضافت: أتقدم بالشكر الشخصى إلى كل من تفضل بالسؤال عنى أو أرسل رسالة ومن قام بالدعاء لى كما أتقدم بالشكر إلى ا.د. على عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد الشريف وسليمان وهدان وكيلى المجلس والأمين العام للمجلس والنواب على سؤالهم وأتقدم بالشكر والامتنان إلى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسة د. هدى كريم والذين كان لهم الفضل الأول فى الأسراع بتقديم العلاج لى ولا يسعنى إلا أن أتقدم بكل التقدير والعرفان إلى أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لرعايته واهتمامه الشخصى لى أثناء مرضى وإقامتى بمستشفى القصر العينى الفرنساوى.

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كما توجهت بالشكر إلى القوات المسلحة، قائلة:" أنتم دائما الملجأ فى الشدة".