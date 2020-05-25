مستشار الأمن القومى الأمريكى: الصين أطلقت فيروسا دمر ثروة أمريكا الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن تستر الصين على فيروس كورونا يشبه كارثة تشيرنوبل، موضحاً أن الصين أطلقت فيروسا دمر الثروة الاقتصادية الأمريكية، كما أن الصين حالت دون حصول الخارج على المعلومات، وذلك بحسب تصريحات بثتها فضائية العربية.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، قد قال إن الولايات المتحدة ستفرض على الأرجح قيودا على القادمين من البرازيل، وذلك بعد أن احتلت الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية المركز الثانى عالميا من حيث إصابات فيروس كورونا.

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وقال أوبراين لشبكة (سي.بي.إس) إنه يعتقد أن قرارا سيصدر الأحد حول حظر دخول المسافرين القادمين من البرازيل.

وأضاف "نأمل أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع فى البرازيل، سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

واحتلت البرازيل المركز الثانى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة بعد الولايات المتحدة، وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت الآن أكثر من 347 ألف إصابة.