أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و29 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها محافظ الدقهلية: سلبية نتائج المسحة الأولى أنا وزوجتى، و القوى العاملة: تعيين 1202 شاب.. وصرف 28 مليونا منحة الرئيس لـ 56 ألف عامل الصحة: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و29 حالة وفاة بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ61 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365": سلبية نتائج المسحة الأولى أنا وزوجتى صور.. الداخلية تفرج عن 5532 سجينا استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر بالأسماء.. محافظة الجيزة تخصص 20 مستشفى لتقديم خدمات الكشف عن كورونا القوى العاملة: تعيين 1202 شاب.. وصرف 28 مليونا منحة الرئيس لـ 56 ألف عامل طقس ثانى أيام العيد.. لطيف على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 28 Advertisements فى عيد الفطر.. الصحة العالمية تحذر من التلامس لإلقاء التحية.. وتنصح بـ3 بدائل فيديو.. "هدايا السيسي" ترسم البسمة على وجوه أسر شهداء الشرطة فى العيد المرور: نشر رادارات ثابتة ومتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة ضبط 6 آلاف شخص اخترقوا حظر التجول و3007 سيارات مخالفة فى 24 ساعة التموين: استلام 3 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الان السكة الحديد: توقف حركة القطارات بالكامل خلال أسبوع العيد المترو: توقف حركة الخطوط الثلاثة بدءًا من اليوم وحتى "الجمعة المقبل"

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