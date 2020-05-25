شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصنع ديكور جديد لمنزلك فى العيد.. روشتة أفكار مبتكرة من "فنون تطبيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان روشتة أفكار بسيطة ومهمة لتغيير ديكور البيت في العيد حيث قدمت الدكتورة الدكتورة مها الحلبي رئيس قسم التصميم الداخلى والأثاث روشتة لتحقيق ذلك من خلال الاعتماد على أفكار سهلة ومبتكرة لتجديد المنزل بمناسبة العيد ومنها :-

1 - التخلص من الكراكيب التي تحتل البيت وتحوله من مسكن للراحة إلى مخزن.

2- تعديل وضع الأثاث بحيث يكون هناك ممرات حركة تتميز بالمرونة بين أجزاء المسكن.

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3- عمل تجديد في المدخل والاستقبال أو المعيشة باضافة لون مميز في حائط أو ستارة وكذلك في بعض المفارش والكوشن ( المخدات الصغيرة).

4- اضافة وحدات الإضاءة من الليد أو الأسلاك المضيئة لاعطاء بهجة العيد على الفراغ.

5-إضافة نباتات طبيعية أو صناعية والأفضل عمل مزج بينهما مع بعض الزهور البيضاء أو الملونة بما يتناسب مع البلتة اللونية في المكان والأثاث.

6- استخدام بعض الآنية الكريستال أو الزجاج يوضع بها ماء وبعض الشموع وأوراق الزهور لإعطاء طاقة إيجابية على الفراغ

7- الاهتمام بالمدخل والبلكونة بإضافة النباتات والآنية الملونة أو البيضاء.