شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات قطاع حماية النيل لمواجهة التعديات فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة جهودها للحفاظ على نهر النيل، وإزالة التعديات المقامة على مجرى النهر وجزره بهدف الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأعدت وزارة الرى ممثلة فى قطاع حماية النيل خطة سوف يتم تنفيذها خلال اجازة عيد الفطر لاحكام السيطرة عليه ومنع إقامة التعديات.. نتعرف عليها فى التقرير التالى>>

1- تشكيل غرف عمليات فى كل ادارة من الـ 16 إدارة فرعية لنهر النيل

2- ربط غرف العمليات فى المحافظات بغرفة عمليات مركزية.

3- التأكد من جاهزية المعدات اللانشات والصنادل والحفارات على امتداد نهر النيل.

4- وضع لنش طوارىء وحفار محمل على صندل فى كل 10 كيلو بنهر النيل فى القاهرة الكبرى للتحرك فى أى ظروف استثنائية

5- الغاء اجازات المهندسين والطوافين.

6- تكليف 3 فرق للتفتيش مقسمة فى المسافة من كوبرى المرازيق حتى قناطر الدلتا لأن هذه المساحة تشهد ازدحام والقاهرة محطة لجميع محافظات الاقاليم الذين يرتادونها فى الأعياد.

7- وضع 5 لنشات فى كافة المحافظات المطلة على النهر بأطقم السائقين والصنادل المحمل عليها الحفارات، تحسباً للإقبال الكبير وحدوث أى طوارىء.

8- التنسيق مع الجهات المسئولة عن حماية النهر لأى ظروف استثنائية وتشكيل غرف عمليات لمواجهة أى تلوث بيئى.