شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى يطالب الأمة بالاحتفال بالعيد والبعد عن جماعات نشر اليأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، ورئيس هيئة علماء المسلمين، برنامجه الرمضانى بالتى هى احسن المذاع على قناة "mbc1"، بتوجيه دعوة للامة الاسلامة بالاحتفال بيوم العيد وبث الفرحة والسرور والبهجة والسعادة. وقال امين عام رابطة العالم الاسلامى، فى الحلقة الاخيرة ان هناك كثيرا من المتاعب والماسى على كاهل الجميع لكنه يجب الا نستجيب لدعاة الحزن ودعاة الياس والجماعات التى تنشر الياس والحزن. وأكد امين عام رابطة العالم الاسلامى، ان الاسلام يدعو للفرح والسرور والسعادة ما يكسب النفس الرضى والسكينة. وأضاف أمين عام رابطة العالم الاسلامى، ان الاعياد شرعت فى الاسلام عقب طاعة عظيمة يفرح فيها المؤمن بطاعته. Advertisements واوضح امين عام رابطة العالم الاسلامى، أن الاسلام دين فرح وسعادة، وان النبى ترك فتاتين تغنيان غناء بعاث فى بيته يوم العيد وقال ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وقال أمين عام رابطة العالم الاسلامى، ان الانسان يفرح بكلشيء حققه كالزواج والمال وان العيد يكون للفرح، فادخلوا البهجة والسرور على قلوب الناس فى العيد.

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