بالفيديو.. شاهد كيف مر أول يوم عيد على المصريين في ظل أزمة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، عددًا من الأحداث، كان منها التزام عدد من المولات بإجراءات الإغلاق، وخلو الحدائق والمساجد من الزوار والمصلين في إطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، بالإغلاق منعًا لتفشي فيروس "كورونا المستجد".

ورصد "الخليج 365" في التقرير التالي، عددًا من الفيديوهات التي توثق أهم أحداث أول أيام عيد الفطر المبارك في ظل أزمة "كورونا".

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