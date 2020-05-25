أخبار مصر | وزير التمنية المحلية يطمئن على الحالة الصحية لمحافظ الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التمنية المحلية يطمئن على الحالة الصحية لمحافظ الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم، في أول أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي الحالة الصحية للمحافظ بعد اصابته هو وزوجته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب شعراوي خلال الاتصال عن تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمحافظ وزوجته، كما أبلغه تمنيات السيد رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الشفاء العاجل وعودة الدكتور أيمن مختار وزوجته لأسرتهما معافين ان شاء الله، وعودة المحافظ لأداء عمله من جديد بصورة طبيعية بمقر المحافظة خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار عن خالص تقديره وشكره واحترامه علي حرص الوزير محمود شعراوي علي المتابعة المستمرة لأخر مستجدات حالته الصحية وحرصه الدائم علي التواصل معه في أول أيام عيد الفطر للاطمئنان عليه هو وزوجته.

وأكد مختار أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية.

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وشدد مختار أنه علي تواصل مستمر مع نائبه الاستاذ هيثم الشيخ والسيد مدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في أيام العيد فيما يخص ازالة التعديات علي اراض واملاك الدولة وكذا تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع السيد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اخر تطورات الوضع داخل المحافظة وما تم من اجراءات لتعقيم وتطهير جميع الادارات والمكاتب الرئيسية بالديوان العام، كما تابع الوزير شعراوي استعدادات المحافظة فيما يخص استقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال عيد الفطر ومنع إقامة أية احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحًا.

وأشار اللواء شعراوي إلي أن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه لمتابعة سير العمل والملفات العاجلة بالمحافظة خاصة توجيهات القيادة السياسية.

