«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أطباء وطاقم تمريض مركز التعليم المدنى بدمنهور المخصص للعزل الصحى بالعيد مع الأطفال الذين يتم عزلهم في المركز، وعددهم 17 طفلاً، وحرص الطاقم الطبى على اللعب والرقص مع الأطفال بالبلالين وتقديم الهدايا لهم.

وقال الدكتور محمد سعيد شاهين، المدير الفني للمركز، إن طاقم الأطباء والتمريض حرصوا على إدخال جو من الفرحة والسرور على نفوس الأطفال داخل المركز واشعارهم ببهجة العيد، وتم توزيع البلالين والهدايا وتشغيل الأغانى، واستتمتع الطاقم الطبى بهذا العمل الذي أسعد الأطفال.

وأضاف «شاهين» أن الهدف كان تغيير أجواء العزل وتحسين الحالة النفسية للأطفال ورفع الروح المعنوية بما يساهم في سرعة الشفاء الذي يساهم في رفع مناعة الجسد في مواجهة الفيروس بما يعزز من سرعة الشفاء.

وأوضح «شاهين» أن أطباء المركز الدكتور عطية الشامى وعماد جرجس وعمرو طاحون، كانوا سعداء جداً مع الأطفال وكذلك طاقم التمريض، مشيرًا إلى أنه أثناء الاحتفال ظهرت نتيجة المسحة لأحد الأطفال وتحول حالته من إيجابى إلى سلبى بما أضفى جو من السعادة أكبر على التجمع للاحتفال بالعيد.

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين

«حجر دمنهور» يحتفل بالعيد مع الأطفال باللعب والرقص وتقديم الهدايا والبلالين