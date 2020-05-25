الخليج 365: فرحة العيد فى مستشفيات العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد ممن الجريدة المطبوعة عددا من التغطيات في أول أيام العيد على رأسها تغطية للعيد في مستشفيات العزل تحت عنوان:" فرحة العيد فى مستشفيات العزل.. الحدائق والمتنزهات خالية بسبب كورونا.. سيولة مرورية فى وسط البلد.. واختفاء المراكب النيلية.. طاقم مستشفى العجمى يوزع الكعك على مرضى كورونا.. ومدير نزل شباب الطود يرسم البهجة بـ«تكبيرات العيد».. واحتفالات وشيكولاتة فى كفر الشيخ وقها.

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