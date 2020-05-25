شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب قرر منع الرحلات الجوية من البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن البيت الأبيض أكد بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منع الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي كورونا.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، قد قال إن الولايات المتحدة ستفرض على الأرجح قيودا على القادمين من البرازيل، وذلك بعد أن احتلت الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية المركز الثانى عالميا من حيث إصابات فيروس كورونا.

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وقال أوبراين لشبكة (سي.بي.إس) إنه يعتقد أن قرارا سيصدر اليوم الأحد حول حظر دخول المسافرين القادمين من البرازيل.

وأضاف "نأمل أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع فى البرازيل، سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

واحتلت البرازيل المركز الثانى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة بعد الولايات المتحدة، وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت الآن أكثر من 347 ألف إصابة.