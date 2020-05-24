شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع: المساجد التزمت بتعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن المشاهد العبثية التي صدرت من البعض اليوم ممن قاموا بأداء صلاة العيد، ناتجة عن سببين أما للتحدى أو عدم وعى من قبلهم، وتابع: «هذا العبث اعتقد لا ينجم إلا عن تحدى أو عدم وعى وهذا ما نراهن عليه لأن لا الدولة ولا وزارة الأوقاف لا يمكن أن يكون لديهم رؤية في عدم إقامة الشعائر بالمساجد إلا خوفاً على صحة المواطنين».
وأضاف «طايع» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأزهر الشريف له تاريخ عريق ولديه علماء وأئمة هم من ينقلون صورة الإسلام الوسطى، وتابع: «الوقائع الفردية التي صدرت من البعض في أداء صلاة العيد كان يؤمهم فنى كهرباء ومتعثر في الصف الثانى الإعدادى».
وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه لم يتم رصد أي مخالفة لأى مسجد، فيما يخص صلاة العيد وتعليمات وزارة الأوقاف عليها.
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