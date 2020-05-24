«القومى للمرأة» يشيد بإرتداء مذيعو «إكسترا نيوز» قمصانا تحمل صور شهداء البرث (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المجلس القومى للمرأة، اليوم الاحد، في بيان على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك»، بإرتداء مذيعو قناة «إكسترا نيوز» لقمصان تحمل صور شهداء ملحمة البرث، في لفته إنسانية من إدارة القناة، كما تقدم المجلس بخالص التعازى لأهالى الشهداء.

وأوضح البيان: «يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما قدمته قناة extra news من لفته إنسانية بإرتداء مذيعو القناة قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث أثناء جولاتها الإخبارية».

وأضاف: «وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها فخرها بإرتداء مذيعو القناة قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث في لفتة إنسانية تبرز التضحيات العظيمة لشهداء الوطن».

كما أكد على «أن مثل هذه المشاعر النبيلة لإدارة قناة extra news تعبر عن الدور المهني النبيل للإعلام الوطني».

مشددة على «أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من أمن واستقرار الوطن، ومن عزيمة جنودنا البواسل بل ستزيدهم قوة وصلابة في حربهم النبيلة ضد الإرهاب لحماية أمن وسلامة الوطن».

من جهته تتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى إلى أسر الشهداء الأبطال، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

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«القومى للمرأة» يشيد بإرتداء مذيعو «إكسترا نيوز» قمصانا تحمل صور شهداء البرث

«القومى للمرأة» يشيد بإرتداء مذيعو «إكسترا نيوز» قمصانا تحمل صور شهداء البرث

«القومى للمرأة» يشيد بإرتداء مذيعو «إكسترا نيوز» قمصانا تحمل صور شهداء البرث