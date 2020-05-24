شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام عيد الفطر فى المحافظات.. صلاة «فوق السطوح» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات حالة من الهدوء، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، الأحد، واختفت كل مظاهر الاحتفال، إلى جانب تواجد أمنى مكثف، بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

صلاة العيد فى الشارع وأعلى الأسطح فى الأقصر

وصلى المواطنون العيد «أسر وعائلات» فوق أسطح المنازل، بعدما خلت جميع الساحات من المصلين، باستثناء إذاعة صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات الصوت، دون السماح لأحد غير العاملين بالمسجد بالتواجد، بناء على تعليمات وزارة الأوقاف.

صلاة العيد فى الشارع وأعلى الأسطح فى الأقصر

وفى الإسكندرية، أغلقت مديرية الأمن الطرق والشوارع المؤدية إلى طريق الكورنيش بالسياج الحديدية، ونشرت دوريات أمنية بطول الكورنيش لمنع التجمعات وسير السيارات أو محاولة إقامة أى مظاهر للاحتفال بالعيد.

احتفالات العيد من علي الأسطح بالمنيا

وفى أسيوط خلت الشوارع من المارة، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع المحتفلين من التزاحم فى المناطق العامة، وخلت الحدائق والنوادى العامة من المواطنين، فيما استعدت المحافظة لاستقبال العيد بتوفير السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز.

احتفالات العيد من علي الأسطح بالمنيا

وفى القليوبية، تجولت سيارات مجلس المدينة والوحدات المحلية فى الشوارع وعليها مكبرات صوت للتنبيه على المواطنين بعدم الخروج خلال العيد والالتزام بقرار الحظر.

احتفالات العيد من علي الأسطح بالمنيا

وفى المنوفية، استعانت المحافظة، بمكبرات صوت فى العديد من المدن لتوعية وتنبيه المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم.

احتفالات العيد من علي الأسطح بالمنيا

وتداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى صورا تضم مجموعة من الأهالى بإحدى قرى المحافظة، افترشوا الأرض أمام منازلهم وجمعوا أقاربهم لأداء صلاة العيد.

صلاه عيد الفطر فى المنازل بالاسكندريه

وفى الوادى الجديد، بث عدد من المواطنين، خطبة عيد الفطر المبارك «أون لاين» لعدد من خطباء الواحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت هذه الفيديوهات تفاعلا كبيرا من المواطنين.

صلاة العيد فى الشوارع

وفى بنى سويف، أدى العديد من الأهالى صلاة العيد مع أسرهم داخل المنازل، ونشروا الصور على وسائل التواصل الاجتماعى، وظهر حرص الأهالى على تأدية صلاة العيد بطريقة التباعد الاجتماعى.

صلاة العيد فى الشوارع

وفى شمال سيناء، اقتصرت صلاة العيد على المقاعد الخاصة بالقبائل البدوية فى المناطق الصحراوية، وأدى أفراد العائلة الواحدة التى تضم أبناء العمومة الصلاة فى المقعد جماعة، فيما قامت غالبية الأسر السيناوية خاصة فى مدينة العريش بأداء الصلاة فى المنازل والبيوت والوحدات السكنية خلف الأب أو الأخ الأكبر.

صلاه عيد الفطر فى المنازل بالاسكندريه

وفى جنوب سيناء، التزم المواطنون ولم يخرجوا إلى الشواطئ والساحات، وبدت الشوارع شبه خاوية من المارة والمحلات مغلقة.

صلاه عيد الفطر فى المنازل بالاسكندريه

واستقبلت مدينة رأس سدر بعض النزلاء الذين يمتلكون فيلات وشاليهات فى القرى السياحية لقضاء عطلة العيد، وتواجد بعض النزلاء فى عدد من الفنادق التى صرح لها بالفتح فى شرم الشيخ بنسبة ٢٥٪.

صلاه عيد الفطر فى المنازل بالاسكندريه

وفى الشرقية، شهدت الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات حالة من الهدوء التام دون أى مظاهر للاحتفال، وقامت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

صلاه عيد الفطر فى المنازل بالاسكندريه

وفى المنيا حرص الأهالى على أداء الصلاة بالمنازل، وفوق أسطح المنازل، وأغلقت لأول مرة 122 ساحة شعبية وأكثر من 5 آلاف مسجد أمام المصلين.

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عيد الفطر المبارك وبعض الشباب يتنزة بالطائرات الورقيه

وفى البحر الأحمر، امتدت مناشدة المواطنين، من خلال مكبرات صوت ضخمة محمولة على سيارة نقل، بالتزام منازلهم، حفاظًا على صحتهم. وأهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالمواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» مع تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.

عيد الفطر المبارك وبعض الشباب يتنزة بالطائرات الورقيه

وأغلقت إدارة مرور الغردقة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، شارع الكورنيش وطرق «عربية وفلفلة والنادى الاجتماعى» وتم نشر عدد من الحواجز المرورية لمنع السيارات من السير.

عيد الفطر المبارك وبعض الشباب يتنزة بالطائرات الورقيه