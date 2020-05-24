شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمود سامي قنيبر: هدية الرئيس سأحتفظ بها طيلة حياتي ويتوارثها نجلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر، ابن محافظة كفرالشيخ، والذي أصيب بفقد الإبصار أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد، عن شكره وامتنانه للرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي، على هديته القيمة التي أرسلها له بالمركز الطب العالمي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الهدايا التي قامت مؤسسة الرئاسة بتسليمها لأبطال ومصابي وضحايا الجيش الأبيض الذين ضحوا بحياتهم أو أصيبوا أثناء عملهم بمستشفيات العزل.

ويذكر أنه أثناء وجود الدكتور محمود سامي قنيبر، بالمركز الطبي العالمي للعلاج، فوجئ مرافقيه من الأطباء المعالجين وابن خالته الدكتور أمجد المعداوي الذي كان لديه للاطمئنان عليه، بمندوب من رئاسة الجمهورية موفد من قبل الرئيس الإنسان ومعه هدية له وبوكيه ورد ورسالة شكر وللاطمئنان عليه ومتابعة حالته.

وقال «قنيبر»، لـ«المصري اليوم»: «إنها لفتة طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثلجت صدري وخففت من حدة المعاناة، وتؤكد أن الدولة والقيادة السياسية لا تنسى من يضحون من أجل الوطن أسوة بما يحدث مع أبطال ومصابي وضحايا الجيش والشرطة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسل عيديه لطبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره مرفقاً بها بوكية ورد ورسالة شكر

الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسل عيديه لطبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره مرفقاً بها بوكية ورد ورسالة شكر

وأضاف أن مندوب من رئاسة الجمهورية قام بتسليمه الهدية، نيابة عن رئيس الجمهورية داخل مركز الطبي العالمي وأبلغه تحيات الرئيس وأنه يتابع حالته الصحية للاطمئنان عليه وأنه أعطى تعليماته بتقديم كل ما يمكن له ليعود له بصره، حيث يخضع للعلاج المكثف منذ 10 أيام، ومستمر في جلسات البلازما، والتي بدأها بـ3 جلسات، وتم تحديد جلسة له كل أسبوع، مؤكداً أن الرئيس تبنى حالته وعلاجه سواء في الداخل أو الخارج، وأن اسمه كان الاسم الأول الذي وضعه الرئيس ضمن المكرمين من رجال الجيش الأبيض الذين ضحوا بأنفسهم.

واشار إلى أنه طالب مرافقيه بعدم فتح هدية الرئيس لأنها ذكرى قيمة سيحتفظ بها طيلة حياته ويتوارثها نجله يحيى الذي ولد من شهرين ولم يراه إلا مرة واحدة، وأن ما يعرفه من خلال ملمسه للهدية أنها هدية كبيرة وكأنها في صندوق، ومغلفة، وما أسعده ليست هدية الرئيس فقط، ولكن رسالة الرئيس التي تم إبلاغه بها بأنه لن يتركك، وكل الإمكانيات مسخرة له.

وأكد أن هدية الرئيس أعادت له الأمل في الشفاء وتحسن حالته، وأنه يدعو الله أن يرد له بصره ليعود لعلاج مصابي الكورونا وخدمة الوطن، وطالب زملائه الأطباء الذين وصفهم بالأبطال بالتصدي لهذا الوباء اللعين ومساعدة الرئيس الإنسان الذي يرعى ويحب مواطنيه في خدمة الوطن. ومن جانبه، أشاد الدكتور أمجد المعداوي، ابن خالة الدكتور محمود سامي قنيبرومرافقه، بالرئيس الإنسان وحسن رعايته لمواطنيه رغم مسؤولياته الجسام.

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