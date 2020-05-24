شكرا لقرائتكم خبر عن لجان التفتيش بالسياحة تتابع ضوابط تشغيل الفنادق أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثّفت وزارة السياحة والآثار من متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الفنادق مع بدء التشغيل الفعلى لها حسب ضوابط عودة السياحة الداخلية للقرى بنسبة 25%، إذ أجرت لجان تفتيش مشتركة بين وزارتى (السياحة والصحة)، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، عملية المرور على عدد من هذه الفنادق، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وكشفت حصيلة اليوم الثانى لنزلاء السياحة الداخلية بعدد من فنادق الغردقة فى البحر الأحمر، أن إجمالى النزلاء، أمس، أول أيام عيد الفطر، وصل إلى 174 نزيلًا، وتم استقبال جميع النزلاء وتعقيم حقائبهم وقياس درجات حرارتهم، وتسكينهم بالغرف وتعريفهم بضوابط استخدام حمامات السباحة والشاطئ والتواجد بالمطاعم، إضافة إلى مرافق الفندق كافة، إلى جانب حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وتوفير عيادة وطبيب فى كل فندق، والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلّا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة. وتضمنت الاشتراطات الصحية عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى مع تخصيص (فندق صغير) أو (طابق بالفندق) فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم فى إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء

وشملت إجراءات التفتيش المشتركة مع غرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من محافظة البحر الأحمر، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزراء، تطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة والممرات الداخلية والممشى الخارجى ومنطقة الشاطئ، إلى جانب التأكد من إجراءات السلامة الشخصية والتباعد الاجتماعى الآمن. وشدد عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، على ضرورة التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بضوابط السلامة الصحية وبمستوى جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية، بما يضمن استمرارها فى استقبال النزلاء، لافتًا إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدورى على هذه الفنادق.

وأشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أنه تم خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين.

وعلى صعيد متصل، أصدرت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر تحذيرات إلى أعضائها من التعامل مع فنادق لم يصدر لها الشهادة الصحية، وشددت على أنه حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، يجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورًا، مع إضافة ما يفيد ذلك فى إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذى يتسلمه العميل عند السداد.

من ناحية أخرى أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى الوزارة يستكمل حاليا صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، والتى تصل إلى 149 مليونا و910 آلاف و622 جنيها، لنحو 140 ألفا و433 عاملا فى 1230 منشأة متضررة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين.

Advertisements