شكرا لقرائتكم خبر عن عيد فطر بطعم «الإجراءات الاحترازية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 20 مصليًا صلاة عيد الفطر المبارك، الأحد، بمسجد السيدة نفيسة، وأصدرت وزارة الأوقاف عددا من التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه بالنسبة لصلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، تم الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بکشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الدينى.

وشدد رئيس القطاع الدينى على ضرورة عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأى تجمع خارج المسجد، وارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال، أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، بأداء خطبة يوم الجمعة المقبل، فى إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمى والدعوى والإدارى.

وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع الخطبة «حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية»، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التى من شأنها الحفاظ على النفس.

فى سياق متصل، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كورنيش النيل والحديقة الدولية وعددا من أحياء العاصمة، الأحد، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ، خلال الجولة، بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم، مشددا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار الفيروس مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة.

وأعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى «كورونا».

وشدد على منع التجمعات نهائيا خلال فترة العيد، موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد باستثناء حالات دفن الموتى، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه «راشد» بمنع إقامة الملاهى الشعبية ورفعها فى الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا قرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أى سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

وشهدت قرى ومدن القليوبية هدوءاً تاماً فى أول أيام العيد، وفضل العديد من الأهالى عدم الخروج من المنازل، بينما شهدت بعد القرى والأحياء خروج الأطفال واللهو بالشارع فرحين بالعيد فى محيط منازلهم وشوارعهم، فيما حرم «كورونا» المواطنين من الاحتفال بالعيد والخروج للكورنيش فى بنها وشبرا والقناطر، كما أغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدية لمناطق التنزه ومنعت المواطنين من دخول منطقة المقابر ببنها.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن غرفة الطوارئ بالمحافظة لم ترصد أى مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحدائق وفقا للإجراءات الاحترازية.

وقرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، السماح لمراكب النزهة بالعمل خلال العيد بنسبة ٢٥٪ من حمولتها أسوة بالفنادق، مع الالتزام بتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر، وكذا توقيت الانطلاق والعودة، وعدم السماح نهائياً بالوقوف وربط المراكب ببعضها فى عرض البحر.

وفى الإسكندرية، خلت جميع الساحات من المصلين، وأذاعت المساجد صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت دون السماح لأحد غير العاملين بالمسجد بالتواجد، بناء على تعليمات وزارة الأوقاف.

وأغلقت مديرية الأمن الطرق والشوارع المؤدية إلى طريق كورنيش الإسكندرية بالسياج الحديدية، ونشرت دوريات أمنية بطول الكورنيش لمنع التجمعات وسير السيارات أو محاولة إقامة أى مظاهر للاحتفال بالعيد.

وفى أسيوط خلت الشوارع من المارة، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع المحتفلين من التزاحم فى المناطق العامة، وخلت الحدائق والنوادى العامة من المواطنين، فيما استعدت المحافظات لاستقبال العيد بتوفير السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.

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وفى المنوفية، استعانت المحافظة بمكبرات صوت فى العديد من المدن لتوعية وتنبيه المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامتهم.

وتداول عدد من متابعى وسائل التواصل الاجتماعى صورا تضم مجموعة من الأهالى بإحدى قرى المحافظة، افترشوا الأرض أمام منازلهم وجمعوا أقاربهم لأداء صلاة العيد.

وفى الوادى الجديد، بث عدد من المواطنين خطبة عيد الفطر المبارك «أون لاين» لعدد من خطباء الواحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت هذه الفيديوهات تفاعلا كبيرا من المواطنين.

وفى بنى سويف، أدى العديد من الأهالى صلاة العيد مع أسرهم داخل المنازل، ونشروا الصور على وسائل التواصل الاجتماعى، وظهر حرص الأهالى على تأدية صلاة العيد بطريقة التباعد الاجتماعى.

وفى شمال سيناء، اقتصرت صلاة العيد على المقاعد الخاصة بالقبائل البدوية فى المناطق الصحراوية، وأدى أفراد العائلة الواحدة التى تضم أبناء العمومة الصلاة فى المقعد جماعة، فيما قامت غالبية الأسر السيناوية خاصة فى مدينة العريش بأداء الصلاة فى المنازل خلف الأب أو الأخ الأكبر.

وفى جنوب سيناء، التزم المواطنون ولم يخرجوا إلى الشواطئ والساحات، وبدت الشوارع شبه خاوية من المارة والمحال مغلقة.

وفى الشرقية، شهدت الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات حالة من الهدوء التام دون أى مظاهر للاحتفال، وقامت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى المنيا حرص الأهالى على أداء الصلاة بالمنازل، وفوق أسطح المنازل، وأغلقت لأول مرة 122 ساحة شعبية وأكثر من 5 آلاف مسجد أمام المصلين.

وعن طقس اليوم الاثنين، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقسا لطيفا يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة مائية صباحاً بالقاهرة والوجه البحرى، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.