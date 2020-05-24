شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا»: مستشفى لعزل المرضى النفسيين.. وتجربة لقاح على القرود فى تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية كمستشفى عزل للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية لممارسة عملهم، على أن تبدأ المستشفى فى استقبال الحالات اعتبارا من صباح اليوم، ولتقديم الدعم النفسى لمصابى فيروس كورونا.

وأصدرت وزيرة الصحة قرارا بتكليف الدكتور محمد فوزى السودة، مساعد الوزيرة لشؤون التعليم الطبى المستمر، ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، قائماً بعمل رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لمدة ٣ شهور، بالإضافة إلى عمله الحالى.

فى سياق متصل، استقبل مطار مرسى علم الدولى بالبحر الأحمر رحلة المصريين العالقين فى سلطنة عمان، من خلال رحلة طيران استثنائية من العاصمة مسقط بعد توقف حركة الطيران الدولية ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد مسؤولو الصحة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على الركاب البالغ عددهم ١٦٥ شخصاً من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحى بمرسى علم لمدة أسبوع وخضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة لإجراءات الحجر الصحى وقيام فريق طبى من الحجر الصحى بإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا.

وعالميا، اقتربت حصيلة فيروس كورونا من 5.5 مليون إصابة و345 ألف وفاة فى مختلف أنحاء العالم، فيما تتأرجح جهود العلماء فى مساعى العثور على دواء لهذا المرض. وفى الوقت الذى أعلنت فيه تايلاند، الأحد، عدم تسجيل أى إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس لرابع يوم خلال هذا الشهر دون إصابات، قالت الحكومة إنها بدأت إجراء تجارب على لقاح مضاد للفيروس على القرود، وذلك بعد فحوصات إيجابية أجريت على الفئران، على أمل التوصل إلى نتيجة أكثر وضوحا لفاعليته بحلول سبتمبر.

ويأتى ذلك فيما تجرب مستشفيات فى العاصمة البريطانية لندن فحصا يظهر نتيجة فحص كوفيد-19 فيما يزيد قليلا فقط عن الساعة ولا يتطلب إرساله لمعامل تحاليل، مما قد يتيح إجراء الفحوص على نطاق أوسع وأسرع لعدد أكبر من الناس، بدلا من الفحوص المخبرية الحالية التى تستغرق 48 ساعة. ويعتمد الفحص الجديد (دى.إن.إيه نادج) على تصميم لاختبار للحمض النووى (دى.إن.إيه) طوره أستاذ فى إمبريال كوليدج فى لندن وتلقى موافقة على استخدامه من الهيئة المعنية بالرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا (إم.إتش.آر.إيه) بنهاية إبريل بعد تجارب ناجحة. إلى ذلك، نجحت الإيرانية سلطانات أكبارى، التى يبلغ عمرها 107 أعوام فى التعافى.

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وفى إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث أن بلاده ستعيد فتح حدودها أمام السائحين فى يوليو وتستأنف الدورى الممتاز لكرة القدم فى يونيو.