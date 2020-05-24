شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: اهتمام رئاسى برفع كفاءة الشبكة فى سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن القيادة السياسية ممثلة فى قطاع الكهرباء تولى اهتماما كبيرا برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء. وأشار «شاكر»، فى تصريحات صحفية، إلى أن نطاق قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 93517 مشتركا- نجح فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 31 مارس الماضى، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية فى هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة، حيث تمت إضافة 83061 متر موصلات جهد منخفض وإضافة 5037 كيلومتر موصلات جهد متوسط وإضافة 5352 كيلومتر كابلات جهد منخفض وإضافة 3318 كيلومتر كابلات جهد متوسط وإضافة 75 عمود جهد منخفض. ولفت الوزير إلى جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 17,265

تعافي 4,807

وفيات 764

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