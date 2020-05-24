شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجري اتصالا بمحافظ الدقهلية للاطمئنان على تطورات حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء محمود شعراوي وزير التنمية التنمية المحلية، في أول أيام عيد الفطر المبارك على الاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد إصابته هو وزوجته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرى اللواء محمود شعراوي اتصالا هاتفياً بالمحافظ صباح اليوم، وأعرب الوزير خلال الاتصال عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمحافظ وزوجته، كما أبلغه تمنيات رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الشفاء العاجل وعودته وزوجته لأسرتهما معافين، وعودة المحافظ لممارسة عمله من جديد بصورة طبيعية بمقر المحافظة خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار عن خالص تقديره وشكره واحترامه على حرص الوزير محمود شعراوي على المتابعة المستمرة لتطورات حالته الصحية وحرصه على التواصل معه في أول أيام عيد الفطر للاطمئنان عليه هو وزوجته، وأكد مختار أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وأضاف مختار أنه على تواصل مستمر مع نائبه الاستاذ هيثم الشيخ والسيد مدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في أيام العيد فيما يخص ازالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وكذا تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك في إطار متابعته لتطورات الوضع داخل المحافظة وما تم من اجراءات لتعقيم وتطهير جميع الإدارات والمكاتب الرئيسية بالديوان العام، كما تابع الوزير شعراوي استعدادات المحافظة فيما يخص استقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال عيد الفطر ومنع إقامة أية احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحاً.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه لمتابعة سير العمل والملفات العاجلة بالمحافظة خاصة توجيهات القيادة السياسية.

Advertisements