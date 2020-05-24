شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: 80 مليون شخص فقدوا وظائفهم في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه يجب علينا في التوقيت الحالي النظر للتجربة الهندية، حيث أنه في الهند هناك أ كثر من 18 مليون شاب يعملون في وظائف عادية، صنعوا أفكارا وأقاموا مشروعات مالية كبرى عن طريق التعاون فيما بينهم أو الاقتراض من الدولة.

وأوضح «الحسيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «دقائق» الإذاعي، أن العالم مقبل على أزمة كساد عالمي ستبدأ من يونيو 2020 وتنتهي في مارس 2031، لذلك يجب ابتكار أفكار غير طبيعية وقوية لاستغلال هذه الفترة، فنحن لدينا قاعدة تكنولوجيا قوية ومقومات تسويق إلكتروني جيدة نستطيع تسويق بها أي منتج في السوق المحلي ثم العالمي.

وأضاف أن 80 مليون شخص على مستوى العالم خسروا وظائفهم في 3 أشهر بداية من انتشار أزمة فيروس كورونا ومن الظلم اللوم على صاحب أي مشروع أو مصنع قام تسريح بعض العمال لأنه في الحقيقة هو إنتاجه توقف وأصبح خاسرًا، لذلك أدعو الشباب للبحث في قطاع التكنولوجيا والتصنيع لتسويق المنتجات أون لاين، مثل الملابس والمأكولات والمشروبات والمنتجات الصحية والطبية والإكسسوارات.