رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر المصريين العائدين من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، بتقديم كعك العيد لكل أسرة والهدايا العينية للأطفال، ويأتي ذلك في إطار مراسم خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحى بمجمع البطراوي بالمدينة الجامعية بالزقازيق في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر المصريون الوافدون من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجامعة، لحرصه الدائم على تقديم الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية المتكاملة لهم، ويأتى ذلك من خلال أطقم طبية على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية.

وقدم شعلان الشكر والإمتنان للأطقم الطبية وهيئات التمريض والأطقم الإدارية والعمال بمستشفيات جامعة الزقازيق والعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق على دورهم الوطنى حيث يمثلون جيش مصر الأبيض لمجابهة الأزمة الحالية، موضحا سيادته أن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس، يأتي ذلك انطلاقاً من خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أنه تم اجراء اختبارات فيروس كورونا للمصريين العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالزقازيق بمستشفيات الجامعة وكانت النتائج جميعها سلبية حيث سلم سيادته جوازات السفر للمصرين الوافدين من الخارج وسمح بخروجهم من العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق، وأشرف بنفسه على اجراء الاختبارات في اطار من الدقة والصحة والسلامة المهنية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية لما قدماه من توفير كافة الدعم للجامعة وتحقيق وتجهيز جميع الترتيبات الأمنية في دخول وخروج المصريين الوافدين من الخارج من وإلى العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق والتنسيق الكامل في التعامل مع أزمة كورونا المستجد، كما قدم الشكر لنواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين ومدير عام المدن الجامعية ومديرى العموم بالجامعة على دورهم المتميز في تأدية واجبهم الوطنى خلال هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق قد استقبلت مساء يوم الإثنين الماضى وفد المصريين العائدين من الخارج والبالغ عددهم ٧٥٠ مواطناً عائدين من المملكة العربية السعودية لقضاء فترة الحجر الصحي المقررة لهم بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بالزقازيق والتى انتهت بعد اجراء الاختبارات والفحصوات الطبية اللازمة بنتائج سلبية خرجوا بعد انقضاء فترة الحجر الصحى خلال أسبوع، وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي _رئيس الجمهورية «عودة أبناء مصر من الخارج»وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره وحماية المواطنين.

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رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى

رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى

رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى

رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى

رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى

رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع العائدين من الخارج أثناء خروجهم من العزل الصحى