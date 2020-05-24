شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رفض ترامب.. منسقة لجنة "كورونا" ترفض استبعاد إغلاق ثان بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة لجنة مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، استبعاد إغلاق ثاني فى الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، وذكّرت مرتادي الشاطيء يوم الأحد بالمسافة الاجتماعية وارتداء الأقنعة وهم يمثلون بداية غير رسمية للصيف وسط الوباء، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

في الأسبوع الماضي ، تحدث الرئيس دونالد ترامب عن احتمال إغلاق البلاد مرة أخرى إذا ضربت موجة ثانية من الفيروس التاجي الولايات المتحدة في الخريف قائلا "نحن لن نغلق البلاد. يمكننا إخماد الحرائق. سواء كان جمرة أو شعلة ، سنقوم بإخمادها. لكننا لا نغلق بلادنا."

وردت بيركس يوم الأحد على إعلان ترامب خلال مقابلة مع ABC's This Week ، قائلة "من الصعب معرفة ذلك".

وقالت "نحن نحاول أن نفهم خلال هذه الفترة من الخروج من الإغلاق: كيف نحافظ على الانفتاح والأمان؟ وأعتقد أن هذا ما سنتعلمه خلال مايو ويونيو ويوليو".

وأضافت بيركس: "وأيضًا، أريد أن أكون واضحًا جدًا للشعب الأمريكي ، نحن نستعد لموجة ثانية محتملة فى الخريف سواء في معدات الوقاية الشخصية ، وفي مخزون أجهزة التنفس الصناعي على حد سواء ، والتأكد من أننا نضغط حقًا من أجل العثور على العلاجات وتطوير اللقاحات حتى نتمكن من الاستعداد إذا عاد الفيروس بطريقة كبيرة.

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كما خاطبت بيركس أيضًا الأمريكيين الذين يتطلعون للتوجه إلى الشاطئ لقضاء عطلة يوم الذكرى فى 25 مايو. وقالت: "لا ينجح هذا إلا إذا اتبعنا جميعًا الإرشادات وقمنا بحماية بعضنا البعض". وأشارت إلى أنه "من وظيفتنا كمسئولين عن الصحة العامة كل يوم أن نبلغ الجمهور بما يعرضهم للخطر"، وأضافت أن الناس بحاجة إلى تذكيرهم "بكيفية التواجد معًا اجتماعيًا ولكن بعيدًا عن بعض".

وقالت: "يمكنك الذهاب إلى الشواطئ إذا بقيت على بعد 6 أقدام". "لكن تذكر أن هذا هو مساحتك الخاصة ، وهذه هي المساحة التي تحتاج إلى تأمينها للتأكد من أنك بعيد اجتماعيًا عن الآخرين".

كما ذكّرت الناس بارتداء الأقنعة إذا لم يتمكنوا من الابتعاد اجتماعياً أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الممتدة.

وقالت بيركس لشبكة فوكس نيوز صنداي "من المهم أن يكون لدينا أقنعة إذا كنا أقل من ستة أقدام من الآخرين وعلينا الحفاظ على مسافة ستة أقدام".

وأكدت أنه من المقبول أن يكون الناس في الخارج وأن يستمتعوا بأشعة الشمس - طالما أن الناس مسئولون ويضعون في الاعتبار أن جميع حاملي الفيروس التاجي لا تظهر عليهم أعراض المرض.