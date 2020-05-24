شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 5 ملايين و464 ألف مصاب بكورونا عالميا و345 ألف حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا، حول أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمن ارتفاع حالات الإصابة عالميا لـ 5.464.635 مصاب، و345.551 ألف حالة وفاة، و2.287.425 ألف متعافى.

وفى مصر بلغ إجمالى عدد الإصابات 17265 إصابة، و764 حالة وفاة و4807 متعافا.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى قد وافق مؤخرًا على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة فى إطار حزمة التمويل السريع التى أقرتها مجموعة البنك الدولى لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة فى تعزيز جهود التصدى للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافى الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المغتاح فى طار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.