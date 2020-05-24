شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تجرى مسحا طبيا للعائدين من الخارج للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت جامعة عين شمس جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي داخل المدينة الجامعية للطالبات بمصر الجديدة، وقامت الجامعة بإجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجاناً لكافة المصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات و البالغ عددهم 800 مصري ، وذلك من خلال فريق طبي متكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية.

يأتي ذلك تمهيداً لخروج من تثبت سلبية تحاليلهم من الحجر الصحي و استكمال فترة العزل المنزلي في المنازل ، وذلك اعتباراً من صباح غد الإثنين.

يذكر أن جامعة عين شمس كانت قد استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ،من خلال التجهيز الكامل للمدينة الجامعية طالبات و تزويدها بكافة الخدمات و ووسائل الراحة و الترفيه ، مع توفير الوجبات الغذائية الصحية و الرعاية الطبية لجميع المقيمين بها على أعلى مستوى، بما يؤكد حرص جامعة عين شمس على القيام بواجبها الوطني مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الظرف الصحي العالمي.