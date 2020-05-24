بطل فيديو "اجري يا شيخ": "صبية طلبوا مني إمامتهم في صلاة العيد.. وشوفت البوكس جريت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أدلى بطل الفيديو المتداول تحت عنوان "اجري يا شيخ" والذي تم تصوير صباح اليوم الأحد بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية - بأقواله أمام جهات التحقيق، بعد أن تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من ضبطه لمخالفته حظر التجوال.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (اجرى ياشيخ)، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال "محمود. م" الطالب بالصف الثالث الثانوي والذي ظهر بالزي الأزهري خلال التحقيق معه: "بعض الصبية بمحيط سكني طلبوا مني إمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامتي، وفور علمي بمرور إحدى سيارات الشرطة قمت بالفرار هارباً خشية ضبطي.. شفت البوكس جريت".

وأكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية لم تحدد أية ساحات أو مساجد لإقامة صلاة عيد الفطر وفقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدوره، قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب "محمود. م"، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم.​