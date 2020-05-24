محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم يدر عاطلان يستقلان دراجة نارية أن إقدامهما على سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف سيودي بحياة أحدهما، ويوقع الثاني في قبضة الشرطة.
بلاغ تلقها العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من شرطة النجدة بضبط متهمين اثنين شرعا في سرقة سيدة بأسلوب الخطف.
تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى ان صرخات السيدة لفتت انباه المارة، الذين طاردوا المتهمين، وأمسكوا بهما.
أوسع الأهالي اللصين ضربا حتى فارق أحدهما الحياة، والتحفظ على الثاني لحين وصول قوة من قسم شرطة الهرم بقيادة الرائد إسلا السيد.
جرى اصطحاب المتهم إلى ديوان القسم، ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الحقيبة المشؤومة.. تفاصيل "علقة موت" أنهت حياة لص وأوقعت شريكه في قبضة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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