بقرار من رئيس الجمهورية.. تعيين 210 معاونا للنيابة الإدارية (قائمة أسماء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 239لسنة٢٠٢٠ بتعيين 210 معاونا للنيابة الإدارية. وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 17 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 25\6\2018.

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