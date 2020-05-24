القبض على بطل فيديو "اجري يا شيخ" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: ألقت قوات الشرطة، الأحد، القبض على بطل فيديو "اجري يا شيخ" بمحافظة الدقهلية؛ لاتهامه بمخالفة قرار الحظر. تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (اجرى ياشيخ)، وأمكن ضبطه بمركز نبروه محافظة الدقهلية؛ لمخالفته قرار الحظر. Advertisements وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه. بدوره، قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب "محمود. م"، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم.

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