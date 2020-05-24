بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 17 معاونا للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 236 لسنة٢٠٢٠ بتعيين 17 معاونا للنيابة العامة . وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى 23\6\2019، وعلى ما عرضه وزير العدل.

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