محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد؛ صدمهما سائق سيارة ميكروباص بمنطقة إمبابة.
شهود عيان أفادوا بأن سائق سيارة أجرة "ميكروباص" صدم أحد المارة بشارع ترعة السواحل ناصية عزبة الصعايدة، ثم أسرع بالهرب بسرعة جنونية فصدم ضحيته الثانية قبل أن يصطدم بسيارة تابعة لهيئة النظافة، ما أدى لانقلابها.
"العربية اتقلبت وخزان البنزين انفجر".. يقول شاهد عيان إن السائق لم يصب بأذى، وتحفظت قوات الشرطة عليه تمهيدا للتحقيق معه.
وجرى نقل المصاب الثاني إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "خزان الوقود انفجر".. رعونة سائق تتسبب في حادث مروع بإمبابة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.