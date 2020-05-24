"خزان الوقود انفجر".. رعونة سائق تتسبب في حادث مروع بإمبابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد؛ صدمهما سائق سيارة ميكروباص بمنطقة إمبابة.

شهود عيان أفادوا بأن سائق سيارة أجرة "ميكروباص" صدم أحد المارة بشارع ترعة السواحل ناصية عزبة الصعايدة، ثم أسرع بالهرب بسرعة جنونية فصدم ضحيته الثانية قبل أن يصطدم بسيارة تابعة لهيئة النظافة، ما أدى لانقلابها.

"العربية اتقلبت وخزان البنزين انفجر".. يقول شاهد عيان إن السائق لم يصب بأذى، وتحفظت قوات الشرطة عليه تمهيدا للتحقيق معه.

وجرى نقل المصاب الثاني إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.