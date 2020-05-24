بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 318 مندوبا مساعدا بهئية قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 234 لسنة٢٠٢٠ بتعيين 318 مندوبا مساعدا بهئية قضايا الدولة . وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم هئية قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهئية قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 17\9\ 2017، وعلى ما عرضه وزير العدل.

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