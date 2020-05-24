​وزير الطيران المدني: تطبيق أعلى المعايير الوقائية في المطارات والطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرين في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية، وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة، لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات، قبل وبعد كل رحلة ضمن الجسر الجوي المخصص لإعادة المصريين العالقين في مختلف دول العالم.

وأضاف منار أن إجراءات التعقيم الشاملة، تتم في جميع مواقع العمل بالمطارات والطائرات، قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها في المطارات.

Advertisements

وأشار منار إلى استمرار الوزارة في عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة، بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، تسيير شركتي مصر للطيران وآيركايرو خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 مايو الجاري، 135 رحلة جوية استثنائية لإجلاء 24 ألف و750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية، في ضوء سعي الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وقال منار، إنه تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.