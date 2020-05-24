700 شقة جاهزة.. جهاز أكتوبر الجديدة يعلن تسليم عمارات جديدة بالـ800 فدان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تسليم أول شقق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة الـ800 فدان بقطاع (د)، وعددهم 792 شقة.

وأضاف رئيس جهاز 6 أكتوبر لـ"الخليج 365"، أن تسليم الشقق يبدأ يوم 6 يونيو لعمارات (33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40) والتي تنفذها شركة إعمار التشييد.

وتابع: "كما تم تحديد يوم 14 يونيو لتسليم العمارات أرقام (1- 2- 3- 4- 12- 13- 14- 15- 16- 17 -18) لشركة أحمد عبدالحفيظ، وكذلك أرقام العمارات يوم 21 يونيو (10- 11- 12- 19- 20- 21- 22- 23)، لشركة محمد دياب.

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وحذر المواطنين الحاجزين بشقق مشروع الإسكان الاجتماعي، من استلام الشقق وبها أي مشكلة في التشطيبات، لافتًا إلى أن الجهاز يطالب المواطنين المخصص لهم شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم استلام الشقق في حالة وجود ملاحظات أو عيوب في التشطيب، وإرجاء استلامها.

وأضاف النجار، لابد من عدم تسليم الشركة المنفذة النسخة الكربونية لمحضر الاستلام حتى تستوفي مستوى التشطيب المقبول طبقًا للمواصفات الفنية للمشروع.

وتابع: "يكون التعامل مع ممثلي الجهاز وليس الشركة المنفذة"، مؤكدًا أنه في حالة الشكوى يرجى التوجه إلى إدارة تنفيذ الإسكان بالجهاز.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل مجهوداته لإنهاء أكبر عدد ممكن الوحدات شاملة أعمال المارفق ( مياه- صرف- غاز- كهرباء) في ظل الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها بسبب تفشي فيروس كورونا.