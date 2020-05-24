"المنشآت الفندقية" تكشف عدد فنادق تقدمت بطلب فحص ﻹعادة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات فحص إلى وزارة السياحة والغرفة، للحصول على الشهادات الصحية ﻹعادة التشغيل واستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25%.
وأوضح الشاعر لـ"الخليج 365"، أن عددهم تخطى نحو 200 فندق وحصل أكثر من 70 فندقًا على الشهادت الصحية لإعادة التشغيل حتى الآن، موزعين على 40 فندق في مدينة الغردقة و10 فنادق في شرم الشيخ و10 في الساحل الشمالي و5 في العين السخنة، وباقي الفنادق الأخرى في القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك فنادق بالبحر الأحمر اكتملت فيها الإشغالات بنسبة 25%.
وأعرب عن أمله في نجاح هذه التجربة لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا، كونها تهدف في النهاية عودة السياحة تدريجيًا في ظل فيروس كورونا.
وعن الانتقادات الموجه للتجربة، قال عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن أي عمل يواجهه بالانتقادات أيًا كان نوعه وهذا شيئ طبيعي، متابعًا: "هناك من يتفق وهناك من يختلف عليه وهذه من صفات البشر".
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس تسلم أكثر من 70 فندقًا في 5 محافظات وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء واﻹسكندرية والسويس والقاهرة، شهادة السلامة الصحية، بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
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