مصدر بـ"الكهرباء": لجان تفتيش لمراجعة تطبيق المحصلين إجراءات الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تشكيل لجان بمختلف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، للتفتيش على مدى التزام المحصلين بارتداء مهمات السلامة والوقاية الاحترازية من كمامات وقفازات، خلال قيامهم بعملهم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كافة المحصلين والعاملين بمنظومة التحصيل والعاملين بقراءة العدادات التابعين لشركة شعاع، سيمارسون عملهم بشكل منتظم من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الرابعة عصرًا، خلال فترة توقف الحظر من السادسة صباحًا حتى الخامسة مساء.

وأكد أنه يمكن لكافة المشتركين تبليغ قراءة العدادات الخاصة بهم عبر عدد من الآليات أبرزها عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة توزيع التابع لها المستهلك، وعبر تطبيق تسجيل قراءة العداد بالتنسيق مع شركة شعاع، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل عبر "واتس آب".