محافظ القاهرة يوجّه النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة إغلاق المحال والمقاهي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نواب المحافظ ورؤساء الأحياء بالمرور اليومي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق كافه المحال التجارية والمقاهي كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد عبدالعال، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تكثف جهودها أثناء عطلة عيد الفطر المبارك، لمنع حدوث أي اختراق لقرارات مجلس الوزراء التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين.

من ناحية أخرى، شن حي السيدة زينب حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق وتشميع محل أسماك مملحة شهير اخترق قرارات الغلق، كما تم إغلاق وتشميع مطعم ومحل لتناول المشروبات نظرًا لعدم التزامهم بقرارات الإغلاق.