إهداء للشهداء.. شباب "مستقبل وطن" يؤدون أغنية "إحنا مش بتوع حداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح حزب مستقبل وطن، فيديو أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، يظهر فيه عدد من شباب الحزب أمام المقر الرئيسي أثناء قيامهم بتأدية كلمات الأغنية، وإهداءا لروح الشهيد أحمد منسي، وجميع شهداء الوطن ضد الإرهاب.

وارتدى شباب الحزب، تيشيرت تحمل صورًا للشهيد منسي، وعددًا من شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا مش بتوع حداد، إحنا نار تحت الرماد، إحنا صخر ميكسرش وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش، منسي ميت مليون يموتوا والبلاد دي متتحنيش".