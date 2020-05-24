محمد اسماعيل - القاهرة - طرح حزب مستقبل وطن، فيديو أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، يظهر فيه عدد من شباب الحزب أمام المقر الرئيسي أثناء قيامهم بتأدية كلمات الأغنية، وإهداءا لروح الشهيد أحمد منسي، وجميع شهداء الوطن ضد الإرهاب.
وارتدى شباب الحزب، تيشيرت تحمل صورًا للشهيد منسي، وعددًا من شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا مش بتوع حداد، إحنا نار تحت الرماد، إحنا صخر ميكسرش وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش، منسي ميت مليون يموتوا والبلاد دي متتحنيش".
كانت هذه تفاصيل خبر إهداء للشهداء.. شباب "مستقبل وطن" يؤدون أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.