تعرف على تشكيل الجمعية العمومية لشركات قطاع الأعمال في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - يصوت مجلس النواب، في جلسته العامة المقبلة، على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعد إحالة القانون من قبل رئيس البرلمان، إلى مجلس الدولة، عقب موافقة النواب عليه في المجموع.

وحدد القانون، آلية تشكيل الجمعية العامة للشركة، وجاءت القواعد المنظمة لاختيار الأعضاء على النحو التالي:

1- الوزير المختص – أو من يفوضه – رئيسًا.

2- أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم￼ بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لا يقل عددهم عن 12 ولا يزيد على 14 من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيًلا، وممثل عن وزارة المالية.

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3- يصدر باختيارهم، قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

4- يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات الُمعين من الجمعية العامة للشركة، إذا وجد، دون أن يكون لهم صوت معدود.

5- تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع، فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.