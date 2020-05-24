نقابة الأطباء تنعى طبيبًا شابًا بمستشفى المنيرة توفي بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الدكتور وليد يحيي عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أشرف شفيع، مدير المستشفى، إن الطبيب وليد يحيي لم تظهر عليه أعراض الفيروس، ولكن قبل وفاته بيومين اشتكى من ضيق في التنفس.

وأوضح أنه تم توجيهه إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وأجريت التحاليل له، وتطورت حالته وبعد ذلك توفي.