مصر | مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بـ امبابة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بـ امبابة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث سير بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، في أول أيام عيد الفطر، وعلى الفور أخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا اليوم الأحد، مفاده بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

بدوره دفع مدير المرور بقوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميكروباص شخصين مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر، جري نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

شهود عيان أفادوا بأن سائق سيارة ميكروباص أجرة صدم أحد المارة بشارع ترعة السواحل، من عزبة الصعايدة، ولدي محاولته الهروب، مسرعًا بسيارته صدم ضحيته الثانية قبل أن يصطدم بسيارة تابعة لهيئة النظافة.

"العربية اتقلبت وخزان البنزين انفجر".. حسبما أضاف شهود العيان، بأن السائق المتسبب في الحادث تحفظت قوات الشرطة عليه تمهيدا للتحقيق معه، ولم يسفر الحادث عن إصابته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حملات لرفع السيارات

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في سياق آخر، وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لإزالة السيارات المركونة بالشوارع بنطاق المحافظة، منعا لحدوث تكدسات مرورية بالطرق، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، وذلك وفقًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كانت محافظة الجيزة، أصدرت اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد الجيزة.

وأوضح أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

وأشار إلى التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقًا للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على أن يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار أكثر من مرة في اليوم الواحد، حال انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على أن يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي.

وكشف المحافظ، عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهي كالتالي: تعريفة الانتظار يوم 10 جنيهات للسيارات الملاكي، والتاكسي و20 جنيهًا للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنيهًا لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء المراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ