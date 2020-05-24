شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: خروج ٥٦٨ عالق عائد من الخارج من عزل المدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن ٥٦٨ شخصا من العالقين العائدين من الخارج والذين تم استقبالهم في المدينة الجامعية بنين بشرق النيل، غادروا مقر المدينة، عقب انتهاء فترة العزل الصحي الخاصة بهم، ليتم إخلاء المدينة بشكل كامل اليوم مع خروج آخر ٤ حالات.

وأضاف «جرى حجز شخصان من العائدين وتقديم العلاج لهم عقب ثبوت نتائج التحاليل الخاصة بهم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسيتم مغادرتهم للمستشفى الجامعي فور تعافيهم».

وأكد حسن على تعافي طبيبا المستشفى الجامعي من فيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم وتحول نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، بينما يخضع آخر للعلاج حتى الآن.

وأضاف «تم اتخاذ الاجراءات الوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري فور وصولهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالاضافة إلى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية، مع توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وأضاف «تم إعداد خطة محكمة بالتعاون مع المحافظة لتجهيز المدينة على أكمل وجه، من مبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي تم تسليمها للعائدين فور وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون والرياضة كأجهزة جيما نيزيوم، وصالات الطعام التي تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها.

كما أشار محافظ بنى سويف، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمعرفة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لافتاً إلى أنه تابع بنفسه تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم، مرورا بصالات ومداخل الغرف، حيث تم وضع أدوات ومتطلبات التعقيم والإرشادات اللازم اتباعها.

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