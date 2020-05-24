شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تضبط بطل فيديو «اجري يا شيخ» وتكشف تفاصيل الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (إجرى يا شيخ) يظهر فيه شخص يرتدى زي أزهرى ويجري وخلفه عدد من المواطنين ويخرج من فيديو أصوات تقول «اجرى يا شيخ محمود».

واستطاعت الشرطة ضبط المذكور المقيم في نبروه بمحافظة الدقهلية، لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه.

وقالت وزارة الأوقاف إنه بخصوص ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، أفادت مديرية أوقاف الدقهلية بأن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا إماما ولا خطيبا، وإنما بالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنية بذلك.

وشدد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الاوقاف، على أنه تم نشر مفتشى الأوقاف بجميع المساجد والساحات على مستوى مديرية أوقاف الدقهلية لمتابعة التزام الجميع بمنع إقامة صلاة العيد.