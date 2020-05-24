شكرا لقرائتكم خبر عن «على العهد» أغنية جديدة عن أبطال الجيش المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاعت قنوات ON وcbc وdmc والحياة، صباح اليوم، أغنية جديدة تحمل اسم «على العهد»، والتي تكشف بطولات الجيش المصري.

الأغنية إهداء لمصر وأبطالها الشهداء منهم والأحياء، وبدأت بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الفرق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي.

«على العهد» غناء الفنان عبدالرحمن رشدي، من كلمات محمد إبراهيم وألحان أسامة الهادي وتوزيع أحمد دسوقي. منتج فني هيثم أبوعقرب وبلال الطراوي، ومن إنتاج صورلي وديجيتال ستوديو، وإخراج وليد ناجي.

ويقول مطلع الأغنية:

مصر دايما ناسها هما أهم حارس

مصر أول مدرسة في كل المدارس

أنت مسؤول زيي زيك عن أمانها

واحد بيفرق في العدد لو قلبه فارس

مصر كلمة ومعنى قلب ودم واحد

Advertisements

إحنا كنا ولسه شعب بقلب واحد

كل واحد فينا عارف واجباته

كل واحد فينا هو أهم واحد