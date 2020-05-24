شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوزع كحك العيد على أفراد الشرطة وعمال النظافة بشبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية للوقوف على الحالة العامة والأمنية للشارع بمدينة شبين الكوم، تزامناً مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتقديم المحافظ التهنئة لأفراد الشرطة بأحد الكمائن وتوزيع كحك العيد بمناسبة عيد الفطر، وقد أكد المحافظ على أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام وإستقرار البلاد.

وخلال جولته التقى المحافظ بعمال النظافة مقدماً لهم التهنئة وقام بتوزيع العيدية وكحك العيد عليهم، موجهاً لهم كل التحية والتقدير لحرصهم ومجهوداتهم على مواصلة عملهم خلال عيد الفطر.

وعلى جانب آخر، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بمدخل مدينة شبين الكوم بطريق قويسنا للوقوف على ما تم تنفيذه على أرض الواقع لضمان سرعة الإنتهاء منه وفق الجدول الزمنى المحدد، كما تفقد أعمال التطوير بشارع ترعة الغزل بحى غرب وكذا تطوير ميدان عاطف السادات، مؤكداً على إستمرار أعمال التطوير بشوارع وميادين مدن ومراكز المحافظة لإعادة المنوفية إلى سابق عهدها.

يأتى هذا في إطار الخطة الزمنية الموضوعة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق بنطاق المحافظة.

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محافظ المنوفية يوزع كحك العيد على أفراد الشرطة وعمال النظافة بشبين الكوم

محافظ المنوفية يوزع كحك العيد على أفراد الشرطة وعمال النظافة بشبين الكوم