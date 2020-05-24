شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ نبروة المزيف: صبية طلبوا إمامتى لصلاة العيد وهربت لما شوفت البوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الشخص المقبوض عليه لمحاولته إقامة صلاة العيد بمنطقة نبروة فى الدقهلية، بأن بعض الصبية طلبوا منه إمامتهم فى الصلاة، وعندما شاهد سيارة الشرطة هرب. وكانت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان "إجرى ياشيخ"، حيث تم ضبطه، وتبين أنه مقيم بنبروة بالدقهلية لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه.

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