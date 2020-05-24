شكرا لقرائتكم خبر عن أجرى يا شيخ.. حكاية أشهر لقطة فى أول أيام العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم مقطع فيديو لشاب يرتدى زيا أزهريا، وهو يجرى فى الشارع بمفرده بشكل "كوميدى ساخر"، بينما يشجعه آخر أثناء تسجيل الفيديو بأن يواصل الجرى بقوله: "اجرى يا شيخ.. اجرى يا شيخ"، وهذا ما علق عليه البعض بأن قوات الأمن تطارد من يصلى العيد!.. إلا أن حقيقة الأمر كانت عكس ذلك تمامًا وهذا ما نوضحه فى الفيديو التالى: Advertisements

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