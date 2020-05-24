شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: لما اسأل أخويا السياح هيرجعوا إمتى ويقول لى معرفش يبقى فيه حاجة غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المهندس نجيب ساويرس، من عدم الإعلان حتى الآن عن عودة السياحة، كما هو الحال فى بعض الدول، والتى أكد أنها ستبدأ خلال أيام العودة، فى حين أننا لم نعلن مثلهم، حيث قال فى تغريدة على حسابه على تويتر، "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة.. السياح هيرجعوا امتى ويقول لى معرفش.. يبقى فيه حاجة غلط، اليونان واسبانيا وايطاليا أعلنوا إنهم هيفتحوا.. البعض 15 يونيه والباقى 1 يوليه.. الناس كلها بتحضر لاجازاتها من دلوقتى.. لازم نعلن وإلا مش هاينوبنا إلا الفتات".



نجيب ساويرس على تويتر

وكان المهندس نجيب ساويرس، هنأ المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم عيدا طيبا وأوقاتا مليئة بالصحة والسعادة والفرحة بالحياة، طالبا منهم ألا يتركوا فيروس كورونا يمنعهم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة وفرح بالحياة، ومتسيبوش الكورونا دى تمنعكم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء".

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من ناحية أخرى، وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، قرار فرض حجر صحى على الزائرين لمدة 14 يومًا فى بريطانيا، بأنه الأكثر غباءً، قائلا: "القشة الأخيرة لتدمير السياحة والاقتصاد"، متسائلا: "من ذا الذى يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين فى الحجر الصحى؟".

وقال ساويرس فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "فرض الحجر الصحى لمدة 14 يومًا هو القرار الأكثر غباءً، وهو القشة الأخيرة لتدمير التجارة السياحية والاقتصاد، وخاصة المملكة المتحدة التى لا تزال ترى عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي!، من ذا الذى يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين فى الحجر الصحي؟".