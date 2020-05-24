شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالدقهلية يتمنى الشفاء للمحافظ بعربية وأغانى وDJ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، اليوم، بتسيير سيارة ربع نقل يستقلها 4 موظفين، أمام الإستراحة الرسمية لمحافظة الدقهلية والتى تحولت لمقر الحجر الطبى للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزوجته بعد إصابتهما بالكورونا. وقامت المديرية بتعليق لافتة مكتوب عليها «الطب البيطرى بالدقهلية واسم وكيل الوزارة الدكتور عبدالمنعم المنجى وفى صندوق السيارة تم وضع DJ وتشغيل أغانى العيد فرحة وأغنية تامر حسنى (مين حبيب قلبنا عمرك ما غبت عننا مستنيناك ترجع بالسلامة)». وهتفت ميكرفونات السيارة بهتافات تقول «بيطرى الدقهلية يتمنى الشفاء العاجل لمعالى الوزير أيمن مختار وكل عام وشعب الدقهلية بخير». وقالت الدكتورة إيمان سماحة، مدير مكتب وكيل الوزارة في تصريح صحفى «تفاجئنا بتلويح المحافظ لنا من شرفة استراحته، مما جعلنا أكثر سعادة». وأضافت «المحافظ أصدر توجيهاته لأفراد الأمن بالاستراحة لمبادلتنا التهنئة بتقديم الشكولاتة ولجميع المارة في الشارع». وسادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بسبب الواقعة وقال أحد المتابعين «وده اسمه إيه ومين اللى بيحاسب على العربية دى»، وقال آخر «دى شيكولاته كورونا ولا لأ» بينما طالب آخرين بالتحقيق في الواقعة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 16,513

تعافي 4,628

وفيات 735

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