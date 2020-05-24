شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرته أعادته».. مصاب كورونا دخل المستشفى يوم «الوقفة» وفر في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى واقعة هروب نجار «35 سنة» مقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات مصاب بفيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، والذى تم تحويله إليه أمس السبت من مستشفى صدر دمنهور بعد ظهور نتائج المسحة الخاصة به وتأكد أنها سلبية، وعاد إلى المنزل، وقال متستخدمين لموقع «فيس بوك»: «إن المذكور كان عايز يعيِّد مع أهله».

وقال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، إن المذكور والذى ثبت إصابته بالفيروس، أمس، عاد إلى القرية وأبلغ أهالى القرية عن وجوده، قام الدكتور أسامة عمار، مدير الإدارة الصحية بالدلنجات بالاتصال بأسرته والتى أتت به لمستشفى الدلنجات العام.

وأوضح «غطاس»، أن مستشفى الدلنجات أصبح مؤخرًا أحد المستشفيات التي يمكن عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد به، وأنه يوجد به 6 مصابين يتم علاجهم به.

وأضاف «غطاس» أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطرى بالدلنجات قامت برش وتعقيم وتطهير القرية بالإضافة إلى 3 قرى أخرى من بينهم قرية المصاب الذي تم تأكيد إصابته السبت، آخر أيام شهر رمضان.